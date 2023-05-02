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Hayko Cepkin, kararsız seçmenlere böyle seslendi

Hayko Cepkin, kararsız seçmenlere böyle seslendi
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Hayko Cepkin, seçim öncesi son konserinde kararsız seçmenlere seslendi. Cepkin, "Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum" dedi.

Sanatçı Hayko Cepkin, seçim öncesi son konserini verdi. Konserde kararsız seçmenlere seslenen Cepkin, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur" dedi.

Cepkin, konserde şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da bundan sonra hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. 'Ne yapacağım acaba?'. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

Etiketler hayko cepkin seçim kararsızlar kararsız seçmen seçmen çağrı
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