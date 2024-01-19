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Hayranlarından Madonna'ya dava

Hayranlarından Madonna'ya dava
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Turnesinin başlamasına kısa bir süre kala rahatsızlık geçirerek, yoğun bakıma kaldırılan Madonna'nın iki hayranı, şarkıcının konser başlangıç saatine sadık kalmadığını iddia etti.

"Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesinin provasındayken ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ertelediği turnesine devam ediyor. Turnenin ilk ayağına Londra'da başlayan şarkıcı, bazı dinleyicilerinin tepkisini çekti.

Ntv'de yer alan habere göre, şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı. 13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen dinleyiciler, konserin 20.30'da başlamasını gerekirken 22.30'da başladığını ifade etti.

Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenlerin zor durumda kaldığı aktarıldı.

AYNI DURUM 2016'DA DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.

 

Etiketler madonna dava mahkeme
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