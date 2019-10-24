Hazal Kaya'nın ayakkabıları olay oldu

Şubat ayında hayatını uzun bir süredir birlikte olduğu Ali Atay ile birleştiren Hazal Kaya, evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamileliğini duyurarak herkesi şaşırtmıştı.

Kaya'nın ilk hamilelik pozu sosyal medyanın gündemine oturmuş, uzun bir süre konuşulmuştu. Şimdilerde hamileliğinin 8. ayında olan güzel oyuncu, yeni hamilelik pozuyla da olay oldu.

Artık doğum için gün saymaya başlayan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'yi kucağına almadan önce yeni hamilelik pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Kaya'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafındaki bir detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve Kaya'nın ayakkabıları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni hamilelik pozu beğeni yağmuruna tutulan Hazal Kaya'nın fotoğrafında topuklu ayakkabıyla olması ise oldukça eleştirildi. Karnı burnunda oyuncunun o topuklularla hamileliğinin 8. ayında nasıl yürüdüğü merak konusu oldu.

Öte yandan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali için hazırlıklara başladı. Kaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla oğlunun odasını dizayn etmek için kolları sıvadığını gösterdi.

Kaya, oğlunun odasının hazırlığında emeği geçenleri es geçmeyerek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çook sevdiklerim tarafından sarıp sarmalanmak hamilelik sürecine dair en sevdiğim şeylerden biri oldu valla, yalan yok, çok şanslı hissediyorum kendimi. Düğünden sonra ben bebek istiyorum diye çıldırırken, @tuvana_buyukcinar‘la hayaller kurduk hep, bebek odasını da birlikte yapacaktık. Çok şükür o hayal beklemediğimiz bir hızla gerçek oldu. Sayesinde iki müthiş kadınla daha tanıştım @alarakocibey @eminekutuk, anında hayallerimize her şeyleriyle ortak oldular. Caaanım @threemoms, gözünüze, zevkinize, emeğinize, ruhunuza sağlık, ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çook fazla seviyorum!! Hep birlikte gerçekleştireceğimiz nice hayallere..."