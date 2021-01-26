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  3. 26 Ocak 2021 16:06

Hazal Subaşı'nın yeni adresi belli oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a veda eden Hazal Subaşı hemen yeni diziyle anlaştı. Subaşı'nın yeni adresi Gain oldu.

Hazal Subaşı'nın yeni adresi belli oldu
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Nehir karakterine hayat verdiği Çukur dizisinden geçen haftalarda ayrılan Hazal Subaşı yeni projeyle el sıkıştı. Subaşı Gain için hazırlanan "Bizi Ayıran Çizgi" dizisinde başrol oynayacak.

İki kişilik aşk dizisinde Subaşı'nın partnerini ise Ozan Dolunay canlandıracak. SDizi 20 ila 15 dakikadan oluşacak ve toplam 5 bölüm olacak.

Dizinin şubat ortasında sete çıkması bekleniyor. Projenin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturacak.


 
 

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