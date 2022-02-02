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HBO Max de Türkiye'ye geliyor

HBO Max de Türkiye'ye geliyor

Netflix'in en büyük rakiplerinden biri olan HBO Max de Türkiye'ye geliyor. Tarih belli oldu.

ABD'li WarnerMedia'ya ait dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye'de de hizmet veren Netflix'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. HBO Max'in bünyesinde ise Friends: The Reunion, Justice League, Gossip Girl ve Spartacus gibi yapımlar bulunuyor. HBO Max, Türkiye’de yayın hayatına başlamak için ise adeta gün sayıyor.

15 ÜLKEDE DAHA YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK

WarnerMedia yaptığı açıklamada, HBO Max'in 8 Mart 2022'de 15 ülkede daha çıkış yapacağını duyurdu. Bu ülkelerin Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya olduğu bildirildi.

HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Dijital yayın platformunun bu yıl içinde Yunanistan ve Türkiye de dahil olmak üzere altı Avrupa ülkesine daha "merhaba" diyeceği aktarıldı.

Amerikan televizyon devi HBO (Home Box Office), Mayıs 2020'de HBO Max'i yayın hayatına başlatmıştı.

 

Etiketler HBO Max netflix Türkiye
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