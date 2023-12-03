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House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı

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Game of Thrones efsanesinin öncesini anlatan House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı.

George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yapılan House of Dragon'un ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. Fenomen dizi Game of Thrones'un yan ürünü (spin off) olan dizinin ikinci sezonunda hükümdarlar, Westeros tahtının kaderini belirleyecek savaşlarına yeniden koyulacaklar. Dizinin oyuncu kadrosunda Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke gibi isimler yer alıyor. Yeni sezon 2024 yazında HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.

 

Etiketler Game of Thrones House of Dragon'un 2. sezon fragmanı House of Dragon'un 2. sezonu House of Dragon
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