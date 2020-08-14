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  3. 14 Ağustos 2020 17:51

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın tatil keyfi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'u seçti. Önceki gün bir plajda kızı ile denize girerken görüntülenen Yıldız'ın fit fiziği dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın tatil keyfi
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Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; geçtiğimiz gün Türkbükü'nde bir plajda görüntülenen Yıldız, tüm gün boyunca kızı ile güneşin keyfini çıkardı.

Ayşegül Yıldız bir ara kızı ile şakalaştıktan sonra serin sulara daldı. Yıldız ve Elif Ada'nın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

 

Bir süre kızı ile yüzen Ayşegül Yıldız, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonga doğru ilerledi. Bir çocuk annesi olan Yıldız, düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Formda görüntüsü ile dikkat çeken Ayşegül Yıldız, tüm bakışları üzerinde topladı.


Öte yandan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız 2011'de dünya evine girmişti. Bu evlilikten Elif Ada isminde kızları olan ikili, 2013 yılında boşanmıştı.

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