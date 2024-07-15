  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu
Güncelleme:

Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Usta sanatçı hastaneden taburcu edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, 72 yaşındaki Tatlıses "Ben 'bitti' demeden 'bitti' demiyorum. Allah bitti demeden bitmez" dedi.

Tatlıses 5 gün sonra sahneye çıkacağını ifade etti.

Etiketler ibrahim tatlıses kalp ameliyatı taburcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var En düşük emekli maaşı belli oldu, karar Erdoğan'da En düşük emekli maaşı belli oldu, karar Erdoğan'da Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede Seri katil dehşeti: 42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı Seri katil dehşeti: 42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti
Ekranların balık etli güzeli Sandık Kokusu'na transfer oldu Ekranların balık etli güzeli Sandık Kokusu'na transfer oldu Ümit Özdağ: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti'' Ümit Özdağ: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti''