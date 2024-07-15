İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu

Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Usta sanatçı hastaneden taburcu edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, 72 yaşındaki Tatlıses "Ben 'bitti' demeden 'bitti' demiyorum. Allah bitti demeden bitmez" dedi.

Tatlıses 5 gün sonra sahneye çıkacağını ifade etti.