İbrahim Tatlıses'ten seçim paylaşımı: ''Seçimi kaybettim ve...''

İbrahim Tatlıses 31 Mart Yerel Seçimleri sonası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen kent olan İstanbul'da CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden göreve seçildi.

Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu.

"DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN"

Seçimden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu.

Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."