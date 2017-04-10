İlhan Mansız'dan Survivor adasında aşk itirafı

Birleşme partisinde performansını sergileyen İlhan Mansız, seslendirdiği şarkı sonrası yaptığı açıklamada, Survivor'un kendisini çok değiştirdiğini söyledi.



Ünlüler takımının iddialı isimlerinden İlhan Mansız, jüri üyesi Emina Sandal'ın "Nasıl geçiyor?" sorusuna, "Buraya gelirken zor olacağını biliyordum. Beklediğimden daha zor geçiyor. Bu yaşıma rağmen burada hayat adına bir çok şeyi öğrendim. tecrübelerimi yeniledim. Gelirken tereddütlüydüm, ama iyi ki gelmişim. Ufak şeylerden mutluluk duymam gerektiğimi anladım. Sevdiğim insanların kıymnetini bilmem herektiğimi anladım" yanıtını verdi.

Survivor'da birleşme partisinde neler yaşandı?

Diğer jüri üyesi Mustafa Sandal'ın, "Duygusal bir şarkı seçmişsin. O modda mısın?" sözleri üzerine ise eski milli futbolcu, "Bu aralar duygusalım. Ağustos ayında iki senelik bir ilişkim olacak. Hayatımın kadını, kendisini çok seviyorum ve çok özlüyorum. O anlamdan biraz melankolik, biraz duygusal takılan bir insanım. Sevgilimin kıymetini burada daha çok anladım. Ona yanlışlar yaptığım da öğrendim" ifadelerini kullandı.