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İnci Taneleri'ne sürpriz transfer

İnci Taneleri'ne sürpriz transfer
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Hazar Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahneleriyle olay olan İnci Taneleri dizisine yeni bir isim daha katıldı.

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Karakterleri ve şarkıları ilgiyle takip edilen diziye yeni bir isim daha dahil oluyor.

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zalim İstanbul” dizisinin ardından İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey “İnci Taneleri”nin Nehir’i oldu.

Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Sera Kutlubey daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.

 

Etiketler Sera Kutlubey inci taneleri Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü dilber
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