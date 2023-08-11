İptal edilen Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli sessizliğini bozdu

Disney+ tarafından iptal edilen Atatürk dizisinde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli iptal kararı sonrası sessizliğini bozdu.

Disney+ platformunun "Atatürk" dizisini iptal kararı büyük ses getirmişti. Dizinin Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından iptal edildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kıran Atatürk dizisi için başrol oyuncusu da olay bir ücret almıştı. 6 bölümlük yapım ön hazırlık dahil 8 milyon dolara (208 milyon lira) mal olmuştu.

Bölüm başına 850 bin lira alan ve Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli iptal kararı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

Başarılı oyuncu iptal kararına dair "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda... Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" şeklinde konuştu.

İynemli "Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" diyerek açıklamasını sonlandırdı. (GazeteMagazin)