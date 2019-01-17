İrem Derici'nin yeni aşkı bakın kim çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ilan eden İrem Derici ve Ataberk Özdene çiftinin mutlulukları devam ederken, dansçının Survivor programında yarışan Tarık Mengüç’ün kuzeni olduğu ortaya çıktı.



İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlaması gündeme bomba gibi otururken, Özdene'nin eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım'ın aldatıldığını iddia etmesi olay olmuştu.

Derici ve Özdene çifti bu iddiaları yalanlarken kimseyi umursamadan aşk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bugün gündeme oturan bir başka olay ise 21 yaşındaki dansçı Ataberk Özdene'nin Survivor yarışmasına katılan Tarık Mengüç’ün kuzeni olduğunun ortaya çıkması oldu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özdene’nin ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’le kuzen olduğunu söyledi. Özdene’nin, Mengüç’ün teyzesinin oğlu olduğunu ifade eden Akay, “İrem derici bu sefer aşık ve evlenecek gibi görünüyor. Evlenirse kime gelin gidecek biliyor musunuz? Tarık Mengüç’e. Ataberk, Tarık Mengüç’ün teyzesinin oğlu" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kars tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derici, bu fotoğrafa “Aşk dediğin düşünmeden yatmaktır ölüme, dünya alem dirense dursa önüme!” notunu düşmüş ve bu paylaşımı 100 bine yakın beğeni almıştı.