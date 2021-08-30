  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İrem Sak'tan sere serpe tatil pozu

İrem Sak'tan sere serpe tatil pozu

İrem Sak'tan sere serpe tatil pozu

Soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu İrem Sak bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Herkes yaza veda ederken İrem Sak soluğu Bodrum'da aldı ve tatil pozlarına bir yenisini ekledi. İrem Sak'ın Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Son olarak Instagram hesabından beyaz bikinisiyle sere serpe yatarken selfie çektiği anları paylaşan İrem Sak'a Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi.

 Survivor Cemal Can "Maşallah İrem hanım" derken Reynmen ise emojiyle duygularını ifade etti.

İrem Sak'ın yeni sezonda Modern Kadın adlı dizide yer alacağı iddia edilmiş ancak dizi hakkında hiçbir detay daha açıklanmamıştı.

 

Etiketler irem sak sereserpe sere serpe plaj bikini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kaldı
İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı
Gelinin testi pozitif çıktı düğün karıştı
Ünlü ekonomistten Dolar/TL kuru için dikkat çeken tahmin
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken ittifak açıklaması
Demet Akalın bu iltifatı yüzünden mahkemelik oldu
Hazal Kaya'yı gören tanıyamadı
Altında Atatürk'ün imzası olan Büyük Zafer 99 yaşında! Kutlu olsun!
Küle dönen cennetlerimizde hayat yeniden yeşeriyor