Işın Karaca'nın acı günü

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Işın Karaca'nın anneannesi Keziban Cansızoğlu 89 yaşında hayatını kaybetti, Alzheimer hastası olan Cansızoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Karaca acı haberi şu sözlerle duyurdu;
"Anneannem...
Keziban Cansızoğlu...
89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı.
Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir.
Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem Mia’yı hatırlayıp, ismi ile hitap edip ardından 3 hafta sonra vefat eden anneannem.
Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun.
Nefes almayı bile..."
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