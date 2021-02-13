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  3. 13 Şubat 2021 14:58

Işın Karaca'nın acı günü

Işın Karaca alzheimer hastası anneannesinin vefatıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Işın Karaca'nın acı günü
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Işın Karaca'nın anneannesi Keziban Cansızoğlu 89 yaşında hayatını kaybetti, Alzheimer hastası olan Cansızoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Karaca acı haberi şu sözlerle duyurdu;

"Anneannem...
Keziban Cansızoğlu...
89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı.
Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir.
Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem Mia’yı hatırlayıp, ismi ile hitap edip ardından 3 hafta sonra vefat eden anneannem.
Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun.
Nefes almayı bile..."

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