Işın Karaca'nın acı günü

Işın Karaca'nın anneannesi Keziban Cansızoğlu 89 yaşında hayatını kaybetti, Alzheimer hastası olan Cansızoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Karaca acı haberi şu sözlerle duyurdu;



"Anneannem...

Keziban Cansızoğlu...

89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı.

Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir.

Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem Mia’yı hatırlayıp, ismi ile hitap edip ardından 3 hafta sonra vefat eden anneannem.

Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun.

Nefes almayı bile..."