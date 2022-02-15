İşte Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık nedeni

Adı, iş insanı Taha Bilici ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin Uzi'den ayrılma nedeni ortaya çıktı.

Gazete Magazin'in iddiasına göre, rapçi Uzi'nin kıskanç tavırları, Aleyna Tilki'yi daralttı ve Tilki, ilişkiyi bitirme kararı aldı. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin yönelttiği 'Uzi' sorularını duymazdan gelerek hızla uzaklaşmıştı. Instagram'da birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, konu hakkında sessizliklerini koruyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, Uzi'nin yaşam tarzını beğenmediği, bu nedenle kızını Uzi konusunda sert bir dille uyardığı iddia edilmişti.

Aleyna Tilki'nin adı, iş insanı Taha Bilici ile anıldı. Aleyna Tilki ve Taha Bilici'nin bir ev partisinde yakınlaştığı öne sürülmüş, Tilki'nin aşk dolu Twitter paylaşımları, kafalarda soru işareti yaratmıştı.