Ivana Sert Dubai'de mahsur kaldı!

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, magazin dünyasının ünlü isimlerini de vurdu. ABD ve İsrail’in İran operasyonu sonrası Tahran’ın başlattığı misilleme dalgasında Dubai hedef olurken, ünlü modacı Ivana Sert ve oğlu Ateş, bölgede patlayan füzelerin ortasında mahsur kaldı.

Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesiyle birlikte tatil ve iş için Dubai’de bulunan Türk vatandaşları büyük bir panik yaşadı. Bu isimlerin başında ise ünlü modacı Ivana Sert geliyor. Oğlu Kayon Ateş Sert ile birlikte hafta sonu Türkiye’ye dönmeyi planlayan Sert, İran’ın Dubai’ye yönelik füze saldırıları sonrası havalimanlarının kapatılmasıyla bölgede mahsur kaldı.

"Tam Döneceğimiz Gün Uçuşlar İptal Oldu"

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Ivana Sert, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor, çok korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Roket ve bomba sesleri duymak hiç kolay değil. Şu an ortam biraz daha sakinleşiyor gibi görünüyor ama hala buradayız."

Palm Jumeirah Bölgesinde Füze Paniği

İran’ın füzelerinden birinin Dubai’deki ünlü Fairmont The Palm oteli yakınlarına isabet ettiği belirtilirken, Ivana Sert bölgedeki diğer Türklere de uyarıda bulundu: "Burada olanlara tavsiyem; çok sokağa çıkmayın, içeride kalın. Yarın her şeyin normale dönmesini umuyoruz."

Dönüş İçin Gözler 4 Mart’ta

Bölgedeki hava sahasının kapatılması ve THY, Pegasus, Emirates gibi dev şirketlerin uçuşlarını askıya alması nedeniyle Ivana Sert ve oğlu için en erken dönüş tarihinin 4 Mart olduğu öğrenildi. Sert, "İnşallah Türkiye'mize kavuşacağız, panik yapmayın" diyerek sevenlerini teselli etti.