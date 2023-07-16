  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Jane Birkin hayatını kaybetti

Jane Birkin hayatını kaybetti

Jane Birkin hayatını kaybetti
Güncelleme:

Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü oyunu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü yıldız, Paris’teki evinde bakıcısı tarafından bulundu.

Hermes tasarım el çantasına adını veren şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti. Birkin'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

 Birkin’in cansız bedeninin Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

JANE BIRKIN KİMDİR?

Jane Birkin kimdir, Jane Birkin, 14 Aralık 1946 tarihinde İngiltere, Londra‘da doğmuştur. Tam adı Jane Mallory Birkin’dir. Andrew ve Linda adlarında kardeşleri vardır. İngiltere’nin kırsal bölgesinde bir çiftlik evinde doğdu. Mısır tarlalarında koşarak, kilerdeki vişne marmelatlarını aşırarak, kıyıya vuran batık geminin korkunç iskeletinde saklanıp, hayaller kurarak büyüdü. Annesi Judy Campbell tanınan bir aktristi. Babası İngiliz David Birkin, Kraliyet’e bağlı denizci teğmendi. 2. Dünya Savaşı‘nda casus olarak görev almıştı. Wight Adası’ndaki Üst Çin Okulu’nda ve Londra’daki Kensington Aldridge Akademisinde eğitim gördü.

Jane Birkin, besteci John Barry tarafından 19 yaşında keşfedildi fakat asıl çıkışını Vanessa Redgrave ile birlikte rol aldığı 1966‘da yönetmen Michelangelo Antonioni‘nin Altın Palmiye ödüllü “Blow Up” filmindeki performansıyla yaptı.

 

Etiketler Jane Birkin oyuncu şarkıcı vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En kötüsünü görmedik! Uzmanlardan korkutan sıcak uyarısı
Vergi zamları sonrası Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı
Hatay’da orman yangını büyüyor
Türkiye Ümit Özdağ'ın bu iddiasını konuşuyor
2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı
Doğal gaza yüzde 224 zamma ''kısmi'' yalanlama
17 Temmuz haftası burç yorumları
İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı