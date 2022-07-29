Kaan Sekban Diyanet’in ''Fiyatları belirleyen Allah'tır'' fetvasını böyle ''ti''ye aldı

Stand-Up şovları ile milyonlar tarafından sevilerek takip edilen Kaan Sekban Diyanet’in “Fiyatları belirleyen Allah’tır” fetvasıyla dalga geçti.

Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu, fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusu üzerine “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” fetvası tartışılmaya devam ediyor. Oyuncu Kaan Sekban’ın bu açıklamadan sonra çektiği video gündem oldu.

Sekban, yayınladığı videoda bir şirketteki çalışma ortamını canlandırdı. Skeçte, Sekban kendisinden zam isteyen çalışana “Artık fiyatları Allah belirliyor maaşları da biz bu konuya karışamayız. Allah’la aranıza giremeyiz” yanıtını verdi.