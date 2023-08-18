Kaan Urgancıoğlu baba oluyor
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun sessiz sedasız evlendiği eşi Burcu Denizer hamile olduğunu duyurdu.
Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, son dönemde Yargı dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlenmişti.
"Sürpriz"
Sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı. Ünlü çiftin nikah kareleri sosyal medyayı sallamıştı.
Denizer, sosyal medyadan karnı burnunda bir pozunu paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer'in karnı burnunda fotoğrafına yorum yağdı.
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