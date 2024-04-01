Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Geçirdiği inme nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı.

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı.

Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.

Sağlam, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda, birinci derece yakınlarıyla rahat görüşebilecek ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da burada etkisi var. Ama şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü ve bugün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarmış olduk" dedi.

Usta oyuncunun solunumu hakkında da yorum yapan başhekim, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç durumu hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.