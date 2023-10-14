  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kanser tedavisi gören Tanyeli, yurt dışına gidiyor

Kanser tedavisi gören Tanyeli, ameliyat için yurt dışına gidiyor

Kanser tedavisi gören Tanyeli, ameliyat için yurt dışına gidiyor
Güncelleme:

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, önümüzdeki hafta ameliyat olmak için Küba'ya gidecek.

Bir dönem danslarıyla fırtınalar estiren Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı seçti.

TEDAVİNİN İLK AŞAMASI BAŞARILI TAMAMLANDI
İstanbul'da Dr. Bilgi Baca'nın yönetiminde tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı tercih etti. Önümüzdeki hafta Küba'ya giderek tedavisine burada devam edecek olan Tanyeli'yi sanatçı dostları da yalnız bırakmıyor. Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş, Ayşe Yıldız ve diğer dostları Tanyeli'ye desteğini esirgemiyor.

ANNESİNDEN SONRA AĞABEYİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ
Yıllar önce kanser nedeniyle annesini kaybeden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde de aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan Tanyeli, "Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim. Ruhun özgürleşti" diyerek veda etmişti.

Etiketler tanyeli pankreas kanseri kanser tedavisi ameliyat küba
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da TIR'daki camlar yola savruldu; trafik kilitlendi
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da deprem
Tezgahlarda lüfer bolluğu: Fiyatı yarı yarıya düştü
Kız kardeşini okutmak istemeyen ağabey okulu bastı: 5 öğretmen yaralı
''Netanyahu'yu asla affetmeyeceğim'' demişti! Trump'tan İsrail paylaşımı
2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
Bülent Arınç'tan gıda kolisi tepkisi: ''Ben onlara babasının bile yapmadığını yaptım''
İşçi alımı kurasından çıkan isim salonu karıştırdı
Erken emeklilikte şartlar belli oldu! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
İstanbul'da elektrik kesintisi! Listede 20 ilçe var