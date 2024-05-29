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Kanserle savaşan Gülşah Çomoğlu yaşam mücadelesini kaybetti

Kanserle savaşan Gülşah Çomoğlu yaşam mücadelesini kaybetti
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ile hafızalara kazınan Gülşah Çomoğlu 2 yıllık kanser savaşını kaybetti... 38 yaşındaki ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı.

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı.

Pera adından 2 yaşında bir kızı bulunan Gülşah Çomoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, ilk olarak olarak Fox Tv’de günlük bir dizi olarak ekrana gelen ve yıllarca süren Unutma Beni dizisinde rol almıştı. Bu dizide bir çok sezon rol almış olan oyuncu ardından ise Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam etmişti.

 Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterine hayat veren ünlü isim son olarak Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.

 

Etiketler Gülşah Çomoğlu kanser vefat ölüm hayatını kaybetti
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