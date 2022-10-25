Kardashian havada kabusu yaşadı

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, özel jetin iniş yapamaması nedeniyle havada büyük panik yaşadı.

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian cuma günü 42 yaşına girdi. Hafta sonu Las Vegas’ta büyük bir doğum günü partisi düzenleyecekti. Ancak yaşadığı büyük korkuyla planı suya düştü.

Instagram hesabından açıklama yapan Kardashian, doğum günü yemeğinden sonra, kız kardeşi Kylie Jenner’ın özel uçağıyla, yanında The Kardashians adlı programının ekibiyle birlikte partinin yapılacağı Vegas’a uçmak istedi. Ancak hava muhalefeti nedeniyle uçak Vegas’a iniş yapamadı. Bir süre tur atan uçak, California’ya geri dönmek zorunda kaldı.

Kardashian, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uçağın iki kez, iki farklı havaalanına iniş yapmayı denediğini, ancak güvenlik açısından tehlikeli olduğu için geri döndüklerini belirtti.

Uçakta korku dolu anlar yaşayan ve partisi iptal olan kardashian, büyük doğum günü partisi yerine arkadaşları ve ailesiyle hamburgerciye gittiğini söyledi.

Öte yandan Kardashian’ın özel jet kullanımı, iklim değişikliğine olan etkisi nedeniyle eleştirildi.

Bu yıl 150 milyon dolarlık bir özel jet satın alan Kardashian, daha önce verdiği bir röportajda, iklim değişikliği söz konusu olduğunda "elimden geleni yapıyorum" demiş ama kimsenin "yüzde 100 mükemmel" olmadığını eklemişti.

Kardashian’a küresel ısınmayla "mücadele etmek ve önlemek" için harekete geçtiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu yanıtı vermişti:

“İklim değişikliğine inanıyorum ve her şeyin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda gerçekçi olmaya da inanıyorum ve bazen bu gezegende endişelenecek çok şey olduğunu düşünüyorum, hayatınızı kaygıyla yaşamak gerçekten korkutucu olabilir.”

"Onlardan öğrenmeyi çok sevdiği, iklim değişikliğiyle süper ilgili arkadaşları" olduğunu ekleyerek, insanlara "hayatınızda sizin için gerçekten neyin işe yaradığını seçin" tavsiyesinde bulunmuştu.

SKIMS markasının sahibi, haziranda The Kardashians programının bir bölümünde yeni özel jetiyle hava atmıştı. "Kim Air" adını verdiği uçakta özel kaşmir döşemeler ve lüks yaşam alanları bulunuyor.

Kardashian-Jenner ailesinin üyeleri, ABD içinde ve dünyada dolaşırken sık sık özel jet kullandıkları için eleştirilere maruz kalıyor.