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  3. 01 Nisan 2018 11:44

''Kaşar'' polemiği devam ediyor

Nihat Doğan ve Seda Akgül arasındaki "Kaşar" polemiği devam ediyor.

''Kaşar'' polemiği devam ediyor
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Nihat Doğan ve Seda Akgül arasındaki "Kaşar" polemiği alevleniyor. Son olarak Nihat Doğan, Seda Akgül'ü, Selin Ciğerci ile alay ettiği video üzerinden vurdu.

SEDA AKGÜL'E "KAŞAR" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi ünlü sunucu Seda Akgül, Nihat Doğan için "Kocam olsa boğar öldürürüm" demiş bunun üzerine ünlü türkücü Nihat Doğan da "Kaşarla evlenmem" sözleriyle Seda Akgül'ü hedef almıştı.

SELİN CİĞERCİ VİDEOSUYLA SEDA AKKGÜL'Ü VURDU

İkili arasındaki kavgada son hamle Nihat Doğan'dan geldi. Ünlü türkücü, Seda Akgül'ün ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile alay eden videosunu Instagram hesabından "Kadına şiddetten şikayet eden kadın! Başka bir kadına şiddet uygulayarak aslında en büyük kadın düşmanı olduğunu ortaya koymuştur..." notuyla paylaştı.

nihat doğan , seda akgül , kaşar
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