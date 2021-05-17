Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisi ile görüntülendi

Seda Sevin ile ayrılan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te yeni sevgilisi ile görüntülendi.

Oyuncu Hülya Avşar'ın (57) futbol yorumcusu eski eşi Kaya Çilingiroğlu Bebek’te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülendi.

Basın mensuplarının fark eden çift, mekandan ayrı ayrıldı. İlk olarak Kaya Çilingiroğlu çıkarken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

HIZLA UZAKLAŞTILAR

Muhabirlerin sorularını "Hanımefendi kim ayrı ayrı çıkıyorsunuz?" sorulara Kaya Çilingiroğlu, "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vererek arabasına binerek uzaklaştı.

Kaya Çilingiroğlu'nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra ayrılan esmer hanımefendi muhabirlerin sorularına cevap vermezken taksiye binerek hızla uzaklaştı.

DEFALARCA MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Feraye Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.

Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" demişti. Gazetecilerin, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz. Sizin maskeniz yok" karşılını vermesi üzerine Çilingiroğlu, "Siz bana karışmayın" ifadelerini kullanmıştı.