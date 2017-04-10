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  1. 10 Nisan 2017 09:18

Kenan İmirzalıoğlu o işe girdi

Yatırım amacıyla İstanbul'un tarihi semtlerinden bina satın alan Kenan İmirzalıoğlu şimdi de tarla satın aldı.

Kenan İmirzalıoğlu o işe girdi
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Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul’un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor. 42 yaşındaki oyuncu son olarak Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.

Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara’daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı. Yakın zamana kadar amcasının oğluyla birlikte Cihangir ve Tarlabaşı semtlerinden eski binaları alıp yenileyerek satışa çıkaran veya kiralayan oyuncu şu sıralar tarlaya yatırım yapıyor.

Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre; tecrübeli oyuncu, Tekirdağ’ın İstanbul’a en yakın ilçelerinden Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.

ÇİFTLİK HAYALİ

İlçe merkezine yakın konumdaki arsayı kendi üzerine kayıt ettiren oyuncunun burada çiftlik kurmak istediği konuşuluyor. İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, çalışmadıkları dönemleri İstanbul yerine Çerkezköy’de yaptıracakları çiftlikte geçirmeyi planlıyor.

Evlendikten sonra Emirgan’a taşınan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin, şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşabilmek için Beykoz’da ev arayışına girdikleri öğrenildi.

Habertürk

tarla , çerkezköy , kenan imirzalıoğlu