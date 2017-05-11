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  3. 11 Mayıs 2017 19:10

Kerimcan Durmaz'dan ailesi hakkında itiraf

''İşte Benim Stilim''de jüri olan Kerimcan Durmaz ailesi hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

Kerimcan Durmaz'dan ailesi hakkında itiraf
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'İşte Benim Stilim'de jürisi Kerimcan Durmaz, programda bomba bir itirafta bulundu.

Jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim'de halası ve annesinin birbirlerini sevmediklerini belirten Kerimcan Durmaz, "Halam, bizim ailemizi çok devirmeye çalıştı" dedi.

TV8 ekranlarının fenomen moda programı İşte Benim Stilim'in dün yayınlanan bölümde İvana Sert görümcenin neden sürekli kötü lanse edildiğini anlamadığını söyleyince duruma Kemal Doğulu ve Kerimcan Durmaz müdahale etti.

Annesinin ve halalarının birbirlerini çok sevdiğini belirten Kemal Doğulu'nun ardından sazı eline alan Kerimcan Durmaz, itiraflarıyla hem güldürdü hem de şaşırttı.

Halası ve annesinin birbirlerini hiç sevmediğini belirten Durmaz, "Halam, bizim ailemizi çok devirmeye çalıştı" dedi.

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