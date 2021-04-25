Skandalları ile gündemde kalan Kim Kardashian, sözde 'soykırım' ile ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Koyu bir Donald Trump'ı destekçisi olan bizzat Beyaz Saray'a kadar giden Kim Kardashian, 1915 olayları açıklamasının ardından Joe Biden'a teşekkür mesajı attı.

"Her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum"

Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' demesini tebrik eden Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Kardashian, Biden'a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.