İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli oldu
İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli oldu
Milyonlarca memura büyük müjde ! Evli memurlar yaşadı
Milyonlarca memura büyük müjde ! Evli memurlar yaşadı
Benzin ve motorine büyük indirim
Benzin ve motorine büyük indirim
Sigara içenlere bir müjde daha ! Sigaranın bir ''faydası'' daha bulundu !
Sigara içenlere bir müjde daha ! Sigaranın bir ''faydası'' daha bulundu !
Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
Bu hafta donacağız ! Kar yağışı kapıya dayandı
Bu hafta donacağız ! Kar yağışı kapıya dayandı
Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı
Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Aralık 2018 11:26

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, yarışmacının camsız gözlük taktığını fark edince ilginç anlar yaşandı.

A+ A-

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, tıp fakültesinden okuyan yarışmacının camsız gözlük taktığını fark etti. Gözlüğü yarışmacıdan isteyerek kendisi katan Murat Yıldırım, espiri yapmayı da ihmal etmedi. Camsız gözlüğü takan Murat Yıldırım, "Bu gözlük çok farklı şeyler gösteriyor." dedi.

"İNSANLARLA ARAMA MESAFE KOYUYOR"

Neden camsız gözlük taktığı merak konusu olan yarışmacı açıklama yaparak, "Gözlük camının insanlarla aramda mesafe koyduğunu düşünüyorum. O yüzden camları elimle çıkardım." dedi.

atv , murat yıldırım , kim milyoner olmak ister
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM