Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, tıp fakültesinden okuyan yarışmacının camsız gözlük taktığını fark etti. Gözlüğü yarışmacıdan isteyerek kendisi katan Murat Yıldırım, espiri yapmayı da ihmal etmedi. Camsız gözlüğü takan Murat Yıldırım, "Bu gözlük çok farklı şeyler gösteriyor." dedi.



"İNSANLARLA ARAMA MESAFE KOYUYOR"

Neden camsız gözlük taktığı merak konusu olan yarışmacı açıklama yaparak, "Gözlük camının insanlarla aramda mesafe koyduğunu düşünüyorum. O yüzden camları elimle çıkardım." dedi.