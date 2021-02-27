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  3. 27 Şubat 2021 14:07

Kırmızı Oda'da gerdek gecesi sahnesi tepki çekti

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde çocuk yaşta cinsel istismara maruz kalan ve genç yaşta evlendirilen Kumru'nun hikayesi anlatıldı. Gerdek gecesi sahnesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kırmızı Oda'da gerdek gecesi sahnesi tepki çekti
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi.

"NAMUS BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"
Dizide çocukken cinsel istismara maruz kalan Kumru, köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderiliyor. Genç kızlığa adım adam Kumru, hasta olan babaannesinin ısrarıyla köyden bir adamla evlendiriliyor. Düğün günü Kumru'nun bakire olmadığını anlayan kocası ise şiddet uyguluyor. Kumru'nun yaşadıklarını izlerken sinirlenen izleyiciler ise Twitter'dan tepki göstererek "Namus böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı.

sosyal medya , gerdek gecesi , kırmızı oda
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