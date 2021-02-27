Kırmızı Oda'da gerdek gecesi sahnesi tepki çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi.

"NAMUS BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

Dizide çocukken cinsel istismara maruz kalan Kumru, köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderiliyor. Genç kızlığa adım adam Kumru, hasta olan babaannesinin ısrarıyla köyden bir adamla evlendiriliyor. Düğün günü Kumru'nun bakire olmadığını anlayan kocası ise şiddet uyguluyor. Kumru'nun yaşadıklarını izlerken sinirlenen izleyiciler ise Twitter'dan tepki göstererek "Namus böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı.