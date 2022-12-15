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Kısmetse Olur yarışmacısı 25 yaşındayım demişti ama...

Kısmetse Olur yarışmacısı 25 yaşındayım demişti ama...
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Yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın gücü adı ile ekranlara geri dönen Kısmetse Olur yarışmasında 25 yaşında olduğunu söyleyen yarışmacının gerçek yaşı ortaya çıktı.

Öykü Serter'in sunumu ile YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü her geçen gün izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor.

Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının yer aldığı programda şoke eden bir detay ortaya çıktı.

İddialı yarışmacılardan biri olan Zeyd, bundan 7 yıl önce TV8'de yayınlanan Göz6 programına katılmıştı. Programda kendisini tanıtırken 1990 doğumlu olduğunu bilgisini vererek 26 yaşında olduğunu söylemişti.

Ancak Kısmetse Olur'un geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtımında ünlü isim 25 yaşında olduğunu belirtti. İzleyiciler ise yarışmacının yalan söylediğini iddia etti.

Bu duruma pek çok kişi tepki gösterse de programdan ve yarışmacıdan herhangi bir açıklama gelmedi.

Etiketler kısmetse olur zeyd yarışma yarışmacı öykü serter
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