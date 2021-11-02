Kist ameliyatı için para topladı, silikon taktırdı

Canlı yayın platformu Twitch'te yayın yapan Didem Ş.'nin, kist ameliyatı için para toplayıp göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'in geçtiğimiz günlerde 125 GB boyutundaki Twitch kullanıcı verilerinin sızdırılmasının ardından Twitch Türkiye gündemi epey bir karıştı. Twitch yayıncısı Didem Ş., geçtiğimiz haftalarda göğsündeki kist nedeniyle ameliyat olacağını söyleyerek takipçilerinden yüklü miktarda bağış topladı. Para topladıktan sonra hesabını kapatan Ş.'nin takipçilerinden aldığı parayla göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

"ESTETİK AMELİYAT DESEYDİM AYIPLANIRDIM"

Didem Ş.'nin Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda yayınlanan videonun 1 yıl öncesine, ilk yayın yaptığı zamanlara ait olduğunu söyledi. Didem Ş. yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi: "Kist ameliyatı donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. 'Kıza bak gelmiş estetik ameliyat için para topluyor' denir diye böyle bir şey düşünmüştüm."

"EĞLENCE AMAÇLI YAYIN AÇTIĞIM ZAMANLARDANDI"

"O videoda görünen, benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamen hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim."

"SAHTE KİST RAPORU LAZIM"

Didem isimli Twitch yayıncısı yayında yanlışlıkla ekrana Discord uygulamasındaki arkadaşıyla olan mesajlarını gösteriyor ve Didem Ş.'in arkadaşıyla aralarında geçen diyaloglarda arkadaşının yazdığı "sahte kist raporu lazım" mesajının gözüküyor.