Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Ekranların sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüsle sınavı devam ediyor. Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncunun hafta sonu yaptırdığı testte bir kez daha pozitif sonuç aldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre hemen tedavisine başlanan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe’ye kovid geçirmemek için çok dikkatli davrandı.

Evde ayrı bir odada kendisini izole eden Tatlıtuğ’un 3 gün sonra test sonuçları negatife döndü.

Ünlü oyuncunun yarın “Aile” dizisinin setinde işbaşı yapacağı öğrenildi.