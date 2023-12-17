Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ı çileden çıkartan iddia

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle izleyici karşısına çıkan Müjde Uzman, dizide yasak aşk yaşadığı rol arkadaşı Settar Tanrıöğen ile gerçek hayatta da aşk yaşadığına dair iddialar sonrasında çılgına döndü.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Dizinin son bölümünde Abdullah ile Alev tüm tepkilere rağmen beraber olma kararı aldı. Fakat bazı haber siteleri bu olayın sadece dizide olmadığını gerçekte de yaşandığını iddia etti.

"RESMEN AHLAKSIZSINIZ!"

Ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dizi aşkı gerçek oldu" haberlerini alıntılayarak "Siz artık haddinizi aştınız. Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp durduk yere evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var! Kendinize gelin! " ifadelerini kullandı.