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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su artık Ahmet Mümtaz Taylan

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su artık Ahmet Mümtaz Taylan
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Beyin ameliyatı geçiren Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan katılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde bomba gelişme sosyal medyayı salladı. Dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması sonrası sete dönmesi zorlaşınca yapım şirketi Gold Film yeni bir karar almak zorunda kaldı ve rol için Ahmet Mümtaz Taylan’la anlaşıldı.

SETTAR TANRIÖĞEN SAĞLIK DURUMU

Şirket yaptığı açıklamada “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

 Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır…” denildi.

Etiketler kızılcık şerbeti Kızılcık Şerbeti apo abhmet mümtaz taylan
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