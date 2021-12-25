Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu

Güzel şarkıcı Maeta klip çekimi sırasında vücudunun üzerine koyulan yılanlardan biri tarafından çenesinden ısırıldı.

Şarkıcı Maeta, bir müzik videosunun çekiminde üzerine iki yılan koyuldu. Yılan tarafından bir anda ısırılan kadın can havliyle yılanı tutup attı.

Maeta, Twitter hesabından bu görüntüleri “Size müzik videosu yapmak için başıma gelmeyen kalmadı” ve “bir daha asla” diyerek paylaştı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

People dergisinde yer alan habere göre çekimde bulunan yılanların zehirli olmadığı ve şarkıcının ısırılması dışında ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.