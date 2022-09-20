Konseri iptal edilen Aleyna Tilki'nin yerine sahne alacak isim belli oldu

LGBT karşıtı yürüyüşe tepki göstermesinin ardından Çorum’un Osmancık ilçesindeki konseri iptal edilen Aleyna Tilki’nin yerine sahne alacak sanatçı belli oldu.

Saraçhane’deki LGBT karşıtı yürüyüşe tepki gösteren sanatçılardan Aleyna Tilki’nin Çorum’un Osmancık ilçesindeki konseri bu tepkisi gerekçe gösterilerek iptal edildi. Toplumda yaratılan ayrımcılığa da vurgu yapan Tilki’nin söz konusu paylaşımı için “kültürümüzle bağdaşmayan” ifadesini kullanan Osmancık Belediyesi, genç şarkıcının yerine Kıraç’ı davet etti.

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Cumartesi günü Saraçhane’de "Büyük Aile Buluşması" adı altında yapılan LGBTİ+'leri hedef alan yürüyüş, sosyal medyada gündem olmuş, Aleyna Tilki de yürüyüşe tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı.

LGBTİ+ KARŞITLIĞINA TEPKİNİN ARDINDAN

Genç sanatçının “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz. Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." şeklindeki paylaşımı Osmancık Belediyesi’nin “iptal” gerekçesi oldu.

PAYLAŞIMI KONSER İPTALİ GEREKÇESİ OLDU

Belediyeden yapılan açıklamada, 16-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali’ne gençlerin önerisiyle Aleyna Tilki’nin davet edildiği belirtilerek “İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Belediye Aleyna Tilki yerine sahne alacak ismin Kıraç olacağını da duyurdu.