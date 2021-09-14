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Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti

Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, babası Veysel Medet Avcı'nın vefat ettiğini duyurdu. Avcı, cenazede çelenk yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi.

Ünlü şarkıcı Kora Avcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefat haberini duyurdu.

Avcı paylaşımında, ""Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz." notunu düştü.

Etiketler koray avcı veysel medet avcı
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