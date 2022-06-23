Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attilla Olgaç'tan bomba itiraf

Kurtlar Vadisi dizisinin Kılıç'ı Attilla Olgaç, verdiği röportajda diziyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Şüphesiz ki, Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde konseyin lideri Karahanlı'nın sağ kolu olan Kılıç karakterine hayat veren Attilla Olgaç, yıllar sonra diziyle ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz ile ilgili basına yansıya tarikat haberleri sonrası diziden ayrılmak istediklerini ifade eden Attilla Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif edilince vazgeçtiklerini itiraf etti.





Olgaç, "Hepimiz ayrılacaktık. Fakat geçim için yaşamak önemli. Kesenin ağzını açtılar, aldığımız paranın iki mislini verdiler. İki misli para alınca da yapılacak bir şey olmadı" dedi.

Açıklamasının devamında dizide Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin'in çekimlere devam etmek için 3 misli ücret istediğini ifade eden Olgaç, "Zafer Ergin dedi ki, '3 mislini isterim'. Onun üzerine 'olmaz' dedi adam. Bunun üzerine kanal devreye girerek 'Sen iki ver. Üstünü ben vereceğim' dedi ama 10 bölüm sonra öldürüldü. Zafer öyle gitti. Yoksa o da gitmiyordu. Erken öldürüldü" diye konuştu.

KADİRİ TARİKATI

Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatının mensubu olduğu iddia ediliyor. 12. yüzyılın başlarında Abdullah Geylani tarafından kurulan tarikatın liderinin Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın olduğu biliniyor.

Her tarikatta olduğu gibi Kadiri tarikatının da kendine has zikir, adap ve usulleri bulunuyor. Kadiri tarikatına girmek isteyen bir kişinin öncelikle Geylani'nin 10 şartını yerine getirmesi bekleniyor. "Tövbe" eden kişi ardından sırayla, "Zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza" şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.