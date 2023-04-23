  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kuruluş Osman dizisine yeni transfer

Kuruluş Osman dizisine yeni transfer

Kuruluş Osman dizisine yeni transfer
Güncelleme:

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna bir isim daha katılıyor.

Kuruluş Osman dizisi 4 sezondur çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapım ve proje tasarımına Mehmet Bozdağ’ın imza attığı dizinin yeni bir değişiklik olmazsa haziran sonunda 131. bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor.  Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizinin ekibine yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna ödüllü oyuncu Hakan Yufkacıgil katıldı. Başarılı oyuncunun tekfur olarak hikâyeye dahil olacağı konuşuluyor. Bu arada fenomen diziden birkaç oyuncunun da ayrılacağı öğrenildi.

Hakan Yufkacıgil

 

Etiketler kuruluş osman atv burak özçivit Hakan Yufkacıgil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk defa oy kullanacaklar hangi cumhurbaşkanı adayına oy verecek?
Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivlerinde...
Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okudu
Haluk Levent kötü haberi verdi!
Tatil pozlarını paylaşan Hande Erçel'in ayakları olay oldu
En düşük emekli ve memur maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Rakamlar netleşmeye başladı
CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi
Sürücülere ''bayram'' müjdesi! Akaryakıta indirim geliyor
Bodrum'da küle dönen ormanlar 21 ay sonra görüntülendi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı... Kutlu olsun!