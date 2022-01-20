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La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı

Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir fragman yayınladı.

Fragmanda  Profesör, Kore Yarımadası’ndaki soygunu planlanıyor. Devamında  Kore maskeleri ile beraber Salvador Dali maskesi görülürken  Profesörün hangi maskeyi seçtiği  belli olmuyor. Fragmanda   kadronun geri kalanı da  tanıtılıyor. Kim Ji-hoon Denver'ı,, Jang Yoon-ju Nairobi'yi, Lee Hyun-woo Rio , Kim Ji-hun Helsinki, ve Lee Kyu-ho Oslo karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

La Casa De Papel: Korea – Joint Economic Area’nın bu yıl Netflix’te prömiyer yapması planlanıyor.

Etiketler La Casa De Papel: Korea La Casa De Papel lcdp kore netflix
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