La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı

Netflix, La Casa De Papel'in yaklaşmakta olan Kore versiyonu için Money Heist: Korea – Joint Economic Area başlıklı bir fragman yayınladı.

Fragmanda Profesör, Kore Yarımadası’ndaki soygunu planlanıyor. Devamında Kore maskeleri ile beraber Salvador Dali maskesi görülürken Profesörün hangi maskeyi seçtiği belli olmuyor. Fragmanda kadronun geri kalanı da tanıtılıyor. Kim Ji-hoon Denver'ı,, Jang Yoon-ju Nairobi'yi, Lee Hyun-woo Rio , Kim Ji-hun Helsinki, ve Lee Kyu-ho Oslo karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. La Casa De Papel: Korea – Joint Economic Area’nın bu yıl Netflix’te prömiyer yapması planlanıyor.