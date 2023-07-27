  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Leonardo DiCaprio'dan 4 milyon sterlinlik yatırım

Leonardo DiCaprio'dan 4 milyon sterlinlik yatırım

Leonardo DiCaprio'dan 4 milyon sterlinlik yatırım
Güncelleme:

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, vegan spor ayakkabı şirketine 4 milyon sterlinlik yatırım yaptı.

Çevre hareketlerine verdiği milyonlarca dolarlık destekle adından söz ettiren Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio, 230 milyon sterlin değerinde olduğu söylenen servetinin bir kısmını geri dönüştürülmüş bambudan vegan spor ayakkabılar üreten bir şirkete bağışladı.

4 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio'nun vegan spor ayakkabı şirketine  4 milyon sterlin (140 milyon TL) yatırım yaptığı biliniyor.

Her bir çift ayakkabı için 20 plastik şişe dönüştüren şirketin kurucularından Emmanuel Eribo, "Leonardo DiCaprio bizim yatırımcılarımızdan biri"  açıklamasını yaptı.

"BAŞKA AYAKKABI GİYMİYOR"
Eribo, sözlerine "Resmi kıyafet giydiği zamanlar dışında, bizimkiler dışında başka bir çift ayakkabı giydiğini görmedim. Bu herhangi bir anlaşmanın parçası değil, bu markaya ve onun onu desteklemesine yönelik gerçek bir sevgi" diye devam etti.

JEFF BEZOS İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Başarılı oyunculuk performansının yanında çevreci kimliğiyle de tanınan Leonardo DiCaprio, son olarak Jeff Bezos ile bir araya gelmiş ve Brezilya için 200 milyon dolarlık çevre yatırımı yapmıştı.

Etiketler leonardo dicaprio yatırım vegan ayakkabı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'li eski istihbaratçıdan dünyayı sarsan uzaylı itirafı
AK Parti Mansur Yavaş'ın rakibini belirledi
Kadınların ''Sapık var'' çığlıklarına koştular! Suriyeli tacizciye meydan dayağı
The Simpsons, Twitter'ın yeni logosunu da önceden bildi!
ASAL'ın Ankara yerel seçim anketi açıklandı
ODTÜ'de mezuniyet törenine bu pankartlar damga vurdu
İzmir'de orman yangını kontrol altında!
Güzel oyuncu isyan etti: ''Akrabalarıma yazmak nedir ya?''
FED sonrası işte Dolar, Euro ve altında son durum
SGK Uzmanı Erdursun emeklilere yeni zam için 2 tarih verdi