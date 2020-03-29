Levent Dörter'e koronavirüs teşhisi! ''Kafanızı bile dışarı çıkartmayın''

Dilan Çıtak Tatlıses’in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ünlü müzisyen, Instagram’da yaptığı paylaşımda “Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak’a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah” dedi.

KAFANIZI BİLE ÇIKARMAYIN

Dörter , bugün sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı “Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs”

Dörter, kesin test sonuçlarının çıkmasını bekliyor.

PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak psikolojik durumunun iyi olmadığını söyledi.



