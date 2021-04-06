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Linet'in bikinili paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian poposu olarak adlandırılan estetik operasyonu geçiren Linet, bikinili olarak görüntülendi.

Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet yeni imajıyla gündem olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Linet sezonu açtı.

Linet tatil sezonunu Tel Aviv’de açtı.

Formda görünen 46 yaşındaki şarkıcı “Düzenli spor yapıyor, sağlıklı besleniyorum” dedi.

Linet'in bikinili paylaşımı bazı takipçilerini rahatsız ederken bazıları ise çok beğendi.

Etiketler linet bikini bikinili
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