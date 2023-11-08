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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddialarına yanıt verdi

Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddialarına yanıt verdi
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Yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Devrim Özkan hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

En son Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan başarılı isim Devrim Özkan yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Özkan şimdilerde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.

Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın menajeri Duygu Durukan konu ile ilgili açıklama yaptı.

Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddialarına yanıt verdi - Resim : 1

Durukan yaptığı yazılı açıklamada "Oyuncum Devrim Özkan hakkında çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler " dedi.

Etiketler devrim özkan iddia hamilelik
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