Madonna'ya hayranlarından toplu dava

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya konserlerinde sahneye geç çıktığı için hayranları tarafından dava açıldı.

ABD'nin başkenti Washington federal mahkemesinde cuma günü açılan bir davada ünlü pop yıldızı Madonna'nın üç hayranı, şarkıcıyı aralık ayında Capital One Arena'da verdiği her iki konserde de sahneye iki saat geç çıkarak yasaları çiğnemekle suçladı.

Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak ve rahatsız bir ortamda, sahne performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" diye yazdı. Ünlü şarkıcıya daha önce de hayranları tarafından 'ertesi gün işe gitmek için erken kalkmak' zorunda kaldıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Davacılar, aynı zamanda 18 Aralık'taki New York konseri sırasında Madonna'nın, "Geç kaldığım için üzgünüm.. Hayır, üzgün değilim, ben buyum... Her zaman geç kalıyorum." dediğini belirttiler.