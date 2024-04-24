  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Madonna'ya hayranlarından toplu dava

Madonna'ya hayranlarından toplu dava

Madonna'ya hayranlarından toplu dava
Güncelleme:

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya konserlerinde sahneye geç çıktığı için hayranları tarafından dava açıldı.

ABD'nin başkenti Washington federal mahkemesinde cuma günü açılan bir davada ünlü pop yıldızı Madonna'nın üç hayranı, şarkıcıyı aralık ayında Capital One Arena'da verdiği her iki konserde de sahneye iki saat geç çıkarak yasaları çiğnemekle suçladı.

Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak ve rahatsız bir ortamda, sahne performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" diye yazdı. Ünlü şarkıcıya daha önce de hayranları tarafından 'ertesi gün işe gitmek için erken kalkmak' zorunda kaldıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Davacılar, aynı zamanda 18 Aralık'taki New York konseri sırasında Madonna'nın, "Geç kaldığım için üzgünüm.. Hayır, üzgün değilim, ben buyum... Her zaman geç kalıyorum." dediğini belirttiler.

 

Etiketler madonna dava toplu dava seyirci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası yorumu: ''Kaçınılmaz olur'' Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası yorumu: ''Kaçınılmaz olur'' Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler ''AK Parti'ye biz değil MHP kaybettirdi'' ''AK Parti'ye biz değil MHP kaybettirdi'' Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 50 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 50 saattir giderilemedi Polis intihar etmek isteyen adamı böyle kurtardı Polis intihar etmek isteyen adamı böyle kurtardı WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek WhatsApp'tan ''kota dostu'' özellik: İnternetsiz kullanılabilecek Erdoğan'ın danışmanının paylaştığı montajlı fotoğrafa tepki yağdı Erdoğan'ın danışmanının paylaştığı montajlı fotoğrafa tepki yağdı Mehmet Tolga Akalın: ''3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek'' Mehmet Tolga Akalın: ''3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek'' Erdoğan ile Özgür Özel arasında ilk görüşme Erdoğan ile Özgür Özel arasında ilk görüşme