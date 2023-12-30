MasterChef All Star'da son ceketin sahibi belli oldu

Ekranlara büyük bir finalle veda etmeye hazırlanan MasterChef All Star'da 5'inci ve son şef ceketinin sahibi belli oldu.

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da büyük finalde ter dökecek son yarışmacı belli olurken, bu hafta başından bu yana devam eden Şef Ceketi yarışmalarının sonuncusu dün akşam yapıldı ve son ceketin sahibi belli oldu.

Pazartesi akşamı ilk ceketin sahibi Tahsin olurken Salı akşamı ikinci ceketin sahibi Barbaros, Çarşamba akşamı üçüncü ceketin sahibi Esra, Perşembe akşamı dördüncü ceketin sahibi Sergen oldu. Son ceketi kazanan isim de dün akşam belli oldu.

İlk turda yarışmacılara, Lemongrass, nar, karides, esmer bulgur ve Mengen peyniri verildi. 45 dakika süre içinde yarışmacılara kendi yaratıcılıkları üzerine puan verileceği açıklandı.

İlk turda yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle oldu:

Kıvanç: 23

Hasan: 21

Eren: 19

Tüm dünyada restoranları ve yemekleriyle kendinden söz ettiren Maksut Aşkar ikinci turda yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Maksut Şef'in 'Kuzugöbeği Mantısı' tabağını yaptılar.

MASTERCHEF İKİNCİ TUR PUANLARI

Hasan ikinci turda 27,5 puan alarak 48,5 puana ulaştı.

Eren 28 puan alarak 47 puana ulaştı. İlk veda eden isim Eren oldu.

Kıvanç ikinci turda 24 puan alarak 47 puana ulaştı. Kıvanç ve Eren aynı puanı aldıkları için ikisi de 6. oldu.

Son ceketin sahibi Hasan oldu.