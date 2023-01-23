MasterChef Türkiye jürisinde büyük değişim!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin efsaneleşmiş jüri ekibinin dağıldığı iddia edildi. İddialara göre Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan oluşan jüri üçlüsünden biri programa veda etti, Acun Ilıcalı da yeni şefi buldu.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden bir ayrılık haberi geldi. Acun Ilıcalı'nın yeni şefi seçtiği iddia edildi.

Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bir şef programa devam etmeyecek. Takvim'de yer alan habere göre ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; Mehmet Şef, MasterChef Türkiye'yi bırakma kararı aldı. Kendi işinde sorunlar yaşadığı belirtilen Mehmet Şefin ayrılık kararının ardından yerine gelecek isim de belli oldu.



YENİ ŞEF BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya'nın yerine Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddialar arasında.