MasterChef'in son şampiyonu Metin'den yeni açıklama

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da Tanya ile tabakları karışan ve haksızlık olmaması için tabağını tamamlamayarak yarışmadan elenen son şampiyon Metin'den yeni bir açıklama geldi.

MasterChef All Star sezonunda geçtiğimiz hafta Kırmızı Takım ve Mavi Takım arasında gergin anlar yaşandı. Kırmızı Takım kaptanı Dilara’nın takımı bu haftayı galip tamamladı.

Mavi Takım’da yarışan Metin Yavuz yarışmaya veda eden isim oldu. Yavuz’un elenmesinin ardından sosyal medyada adeta yorum yağdı.

Instagram hesabından paylaşım yapan başarılı isim "Çok sevdiğim MasterChef ekibine bu gece itibari ile veda ettim, MasterChef ailesinin bir üyesi olmak benim için gurur verici sevgiler… Ben onurlu bir neslin torunuyum Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Eski sezon yarışmacılarından olan Burak Kaya paylaşıma kayıtsız kalamadı. Kaya "Uyuyamadım!! Üzüldüm ve kızdım sana!! Sen şampiyon olacaktın!!Adamlığın şampiyonu oldun" yorumunu yaptı.

Tanya ile Metin'in tabakları değerlendirilmeye alınmamıştı.

Eleme gecesinde şefler ilk aşamada 100. yıla özel pasta yapmaları istedi. Ancak yarış esnasında dört yarışmacının tabakları dolapta karıştı. Şeflerin incelemesi ile Tanya ile Metin'in tabakları değerlendirilmeye alınmadı. Tabaklarda karışıklık yaşandığını belirten Mehmet Şef, inceleme sonucunda sadece 2 yarışmacıda karışıklık olduğunu bildirdi. ''Kafamızda soru işareti yok'' diyerek yarışmacıları açıkladı. Biri Tahsin, diğeri de Esra. İki yarışmacının hareketlerinde bir karışıklık olabileceğeini düşünüyoruz; Metin ve Tanya.'' ifadelerini kullandı.

İlk etaptan birinci çıkan Cemre, ikinci kurtulan Esra, üçüncü olan da Tahsin olarak açıkladı. Tanya, Metin, Barbaros ve Batuhan ikinci eleme oyununda mücadele etti. Gecenin ikinci tabağı Mehmet Şef'in ''Denizden Kelebek Etkisi'' isimli yemeği oldu.

Şeflerin değerlendirmesi ardından ikinci yarış sonunda potan çıkan ilk isim Batuhan, ikinci Barbaros, Tanya dördüncü oldu. 17. haftaya kalamayan, veda eden isim son sezonun şampiyonu Metin olarak açıklandı.